В Манчестере, Великобритания, «Тоттенхэм» победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1 в матче Женской суперлиги. Поражение не позволило «Сити» выйти на первое место в турнирной таблице: команда осталась второй, набрав 25 очков после 11 игр. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Ход матча

Хозяйки открыли счет уже на 10-й минуте — отличилась Банни Шоу. Перед перерывом норвежская нападающая «Тоттенхэма» Катинка Тандберг сравняла счет.

На 74-й минуте Дрю Спенс разрезающей передачей через центр вывела Матильду Винберг на ударную позицию, и та забила второй мяч гостей. Вскоре Джессика Наз забила третий гол «Тоттенхэма» в своем 100-м матче в Женской суперлиге.

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Положение команд

Лидерами чемпионата остались «Челси», которые днем ранее сыграли вничью 1:1 с «Ливерпулем». «Манчестер Сити» отстает от них на два очка и на два балла опережает «Лондон Сити Лайонессес», занимающий третье место. Победа подняла «Тоттенхэм» на пятую позицию с 20 очками.

В другом матче дня «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Бирмингем Сити» — 2:1. Сими Авуджо забила победный гол в добавленное ко второму тайму время, а «Юнайтед» набрал 21 очко и занимает четвертое место.

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