В США ориентировочная цена компактного пикапа Scion Kei-01 может составить около 22 тысяч долларов. Вице-президент Toyota USA по инженерии Дон Федерико в интервью The Drive заявил, что модель будет стоить менее 30 тысяч долларов, а сумму в 22 тысячи долларов назвал «разумной». Официальную цену компания пока не объявила, сообщает Motor1.

Пикап для ферм и кампусов

Scion Kei-01 разрабатывают в соответствии с американскими нормами для тихоходных транспортных средств, поэтому его максимальную скорость ограничат 25 милями в час. Toyota предназначает пикап преимущественно для использования вне дорог общего пользования — на фермах, ранчо и в университетских кампусах.

Модель не предназначена для конкуренции с полноценными дорожными пикапами, в частности Ford Maverick. По данным Motor1, Maverick, названный самым дешевым полностью допущенным к дорогам пикапом на американском рынке, стоит от чуть менее 30 тысяч долларов.

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Scion Kei-01 оснастят двигателем объемом 660 куб. см, бесступенчатой трансмиссией и полным приводом. Автомобиль будет иметь только правое расположение руля, кнопку запуска двигателя, электростеклоподъемники и информационно-развлекательный экран.

Производство в 2027 году

Грузовая платформа пикапа будет иметь откидные борта, которые должны упростить загрузку и разгрузку. Ее грузоподъемность составит 660 фунтов.

Toyota планирует начать производство Scion Kei-01 во второй половине 2027 года на заводе в штате Индиана. Сначала автомобили будут продаваться клиентам с автопарками. Если спрос будет достаточным, компания рассмотрит ограниченные розничные продажи.

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