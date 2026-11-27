Toyota повысила цены на пикап Tacoma 2027 модельного года и сократила срок бесплатного планового технического обслуживания по программе ToyotaCare. Базовая версия SR стоит от 32 725 долларов без учета доставки. С учетом сбора за доставку в размере 1 745 долларов ее цена составляет 34 470 долларов.

Новые условия ToyotaCare

Как сообщает Motor1, ToyotaCare для Tacoma 2027 года будет покрывать регламентное обслуживание в течение одного года или до пробега 10 тысяч миль — в зависимости от того, что наступит раньше. Для Tacoma 2026 модельного года программа действовала два года или до 25 тысяч миль.

В то же время двухлетняя программа помощи на дороге без ограничения пробега сохраняется. По данным издания, Toyota объяснила изменение условий ToyotaCare отзывами клиентов.

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Цены на все комплектации Tacoma выросли как минимум на 180 долларов. Версии TRD Off-Road и TRD Sport подорожали на 520 долларов, а гибридная Tacoma TRD Pro в максимальной комплектации стоит 66 675 долларов с учетом доставки.

Оснащение SR5 и силовые установки

Для комплектации SR5 Toyota добавила в стандартное оснащение передние сиденья с электрорегулировкой и подогревом, а также колеса с темно-серебристой отделкой. Ранее для получения таких сидений необходимо было выбирать более дорогой пакет опций или комплектацию.

Бензиновый двигатель Tacoma, как и прежде, развивает 278 лошадиных сил и 317 фунт-футов крутящего момента. Гибридная силовая установка i-Force Max имеет мощность 326 лошадиных сил и крутящий момент 465 фунт-футов. Для TRD Pro также предложили эксклюзивный цвет кузова Honeycomb.

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