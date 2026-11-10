Toyota возрождает бренд Scion в США, начиная с компактного полноприводного кей-трака KEI-01. Как сообщает Motor1, автомобиль под брендом Scion by Toyota будут производить в США, а его появление запланировано на вторую половину 2027 года.

Сначала для автопарков

Сначала KEI-01 планируют продавать только клиентам, приобретающим транспорт для автопарков. Если спрос будет достаточным, Toyota может рассмотреть ограниченные розничные продажи. Официальную цену компания пока не назвала, однако Motor1 предполагает, что стоимость модели может быть немного ниже 20 тысяч долларов.

KEI-01 должен соответствовать американским требованиям к низкоскоростным транспортным средствам, поэтому его максимальная скорость составит 25 миль в час. Автомобиль получит правостороннее расположение руля, длину чуть более 11 футов и ширину менее пяти футов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Характеристики KEI-01

Кей-трак оснастят трёхцилиндровым двигателем объёмом 660 кубических сантиметров, вариатором CVT и полным приводом. Грузовая платформа будет иметь откидные борта, а её грузоподъёмность достигнет 600 фунтов.

В салоне предусмотрены отопление, кондиционер, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъёмники и центральный экран мультимедийной системы. Scion by Toyota также разрабатывает концепт side-by-side SxS с гибридной силовой установкой мощностью 300 лошадиных сил и концепт скутера BKE. При этом решение об их серийном производстве ещё не объявляли.

Читай нас в