Toyota готовит масштабное обновление Corolla, в рамках которого модель впервые получит полностью электрическую версию. Следующее, 13-е поколение автомобиля будет основано на новой платформе, которая будет поддерживать бензиновые, гибридные, подключаемые гибридные и электрические силовые установки, сообщает Electrek.

Новая платформа и дизайн

Генеральный директор Toyota Кодзи Сато во время презентации Corolla Concept на Japan Mobility Show заявил, что компания стремится создавать привлекательные автомобили независимо от типа силовой установки. Производитель пока не раскрыл параметры батареи и силовой установки электрической Corolla, однако ожидается, что серийная модель унаследует дизайнерские черты концепта.

Руководитель программы Corolla Норихико Кобаяси, который возглавляет ее с 2011 года, отметил, что при разработке концепта команда хотела придать названию Corolla новое звучание, одновременно сохранив идентичность модели. По его словам, новое поколение внешне будет существенно отличаться от предшественников.

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Версии и ориентировочные характеристики

Как и нынешняя Corolla, новинка должна выйти в нескольких вариантах кузова: седан, хэтчбек, кроссовер и спортивная версия GR. По данным издания, электромобиль ожидается в одномоторной и двухмоторной модификациях, а запас хода на электротяге может составить не менее 250 миль, или примерно 400 км.

Гибридная версия, по информации Car and Driver, может получить новый 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель и электромотор совокупной мощностью около 134 л. с. Ее эффективность оценивают на 10–20% выше, чем у нынешней Corolla. Дебют нового поколения ожидается в 2027 году в качестве модели 2028 модельного года.

Corolla дебютировала в 1966 году, и с тех пор ее выбрали более 57 млн водителей. Toyota продает эту модель более чем в 150 странах.

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