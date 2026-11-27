Китайское совместное предприятие GAC Toyota объявило на автосалоне в Гуанчжоу, что в начале 2027 года начнет продажи Highlander 9X — первого для Toyota электромобиля с увеличенным запасом хода. Как сообщает Electrek, модель будут производить в Китае, а на американском рынке ее продавать не будут.

Батарея CATL и системы Huawei

Highlander 9X получит батарею, разработанную в рамках партнерства Toyota с китайской компанией CATL. Автомобиль также оснастят системой помощи водителю и «умным» кокпитом от Huawei.

Электромобили с увеличенным запасом хода, или EREV, имеют небольшой бензиновый двигатель, который работает как генератор и заряжает батарею, когда уровень ее заряда снижается. Для Toyota это будет пятый тип электрифицированного автомобиля наряду с полностью электрическими моделями, подключаемыми гибридами, гибридами и машинами на топливных элементах.

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Планы производства

По данным Nikkei, Toyota планирует произвести в Китае 200 тысяч EREV в 2027 году и около 400 тысяч таких автомобилей в 2028 году. Подробные параметры батареи и силовой установки Highlander 9X должны сообщить ближе к запуску модели.

Местные СМИ предполагают, что совокупный запас хода модели по китайскому циклу CTLC превысит 1 тысячу километров при полном баке топлива и полностью заряженной батарее. Между тем в США Toyota планирует выпустить полностью электрический Highlander в 2027 году.

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