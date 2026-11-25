Toyota 23 декабря начнет продажи седана Camry в Японии. Модель одиннадцатого поколения будут поставлять из США, где ее производят на заводе компании в штате Кентукки. Camry не была доступна на японском рынке с декабря 2023 года, сообщает Motor1.

Адаптация для японского рынка

Несмотря на американское производство, седан адаптировали к требованиям Японии. Автомобиль получил правое расположение руля, переключатель указателей поворота справа и локализованные мультимедийную и навигационную системы.

Компания могла воспользоваться двусторонним рамочным соглашением, действующим с июля 2025 года и позволяющим ввозить в Японию легковые автомобили с сертификацией США без дополнительных испытаний. Однако Toyota оформила для Camry официальную японскую сертификацию типа транспортного средства.

Длина седана составляет 4920 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1450 мм. По габаритам Camry почти соответствует японской версии Crown Crossover, однако более низкая крыша позволяет автомобилю соответствовать ограничениям механизированных парковок в Японии.

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Гибрид и две комплектации

На японском рынке Camry будут предлагать с 2,5-литровой гибридной силовой установкой на базе четырехцилиндрового двигателя и передним приводом. Toyota не сообщала о более мощной версии модели для Японии. Полный привод также пока не предусмотрен.

Покупателям предложат две комплектации: G за 4,3 млн иен и Z от 5,2 млн иен. Компания рассчитывает продавать 850 автомобилей в месяц, или чуть более 10 тысяч машин в год.

Camry станет не единственной Toyota американского производства, которую продают в Японии. Ранее компания начала поставлять на внутренний рынок Highlander, собранный в Индиане, и пикап Tundra с предприятия в Техасе.

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