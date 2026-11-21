Toyota представила BKE Concept — компактное складное электрическое двухколёсное транспортное средство для коротких поездок, отдыха на природе и преодоления «последней мили». Как сообщает Electrek, устройство можно сложить примерно за 30 секунд и разместить в багажнике спорткара Toyota GR86.

Концепт для коротких поездок

BKE показали в рамках возрождённого бренда Scion by Toyota, который компания позиционирует как площадку для экспериментов с новыми транспортными решениями. Вместе с компактным двухколёсным транспортным средством Toyota также продемонстрировала сверхкомпактный утилитарный пикап KEI-01 и гибридное транспортное средство side-by-side.

Несмотря на название electric bike, у BKE нет педалей. Поэтому по классификации, применяемой в Европе и Северной Америке, он не будет относиться к электровелосипедам. По конструкции это небольшой электроскутер с сиденьем.

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Разработка длилась несколько лет

По данным Toyota, небольшая команда инженеров по шасси и электрическим системам работала над BKE несколько лет, тестируя и дорабатывая конструкцию на основе практического использования. Компания предлагает использовать устройство для кемпинга, поездок по делам и маршрутов от автомобиля до конечного пункта.

BKE можно заряжать от розеток переменного тока на 110 В, которыми оснащены многие автомобили Toyota. Председатель Toyota Акио Тоёда также участвовал в испытаниях прототипов. После его замечания о брызгах при движении по лужам инженеры увеличили заднее крыло.

Toyota пока не раскрыла мощность двигателя, ёмкость батареи, запас хода, максимальную скорость, массу и ориентировочную цену BKE. Компания называет модель концептом и не объявляла планов серийного производства или сроков его начала.

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