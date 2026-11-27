Toyota Kirloskar Motor 25 ноября 2026 года представила в Индии новый Innova HyCross Flex Hybrid Electric Vehicle — гибридный минивэн с двигателем местного производства, способный работать на смесях бензина с этанолом от E20 до E85. Компания называет модель первым в Индии гибридным автомобилем такого типа. Заказы на обновленную гибридную версию начали принимать 26 ноября, сообщает Motor1.

Гибрид и смеси этанола

Автомобиль оснащен 2,0-литровым двигателем архитектуры TNGA и гибридной системой Toyota пятого поколения. Совокупная мощность силовой установки составляет 147 кВт, или 197 л. с. Производитель также применил технологию e-Drive, которая управляет распределением работы между двигателем внутреннего сгорания и электромотором.

Водители могут выбирать режимы EV, Eco и Power. По оценке Toyota, показатель топливной эффективности Innova HyCross составляет 22,58 км на литр при использовании смеси E20. Перед запуском автомобиль прошел общеиндийские испытания качества и характеристик.

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E85 пока не распространен на индийских АЗС, поэтому возможность использования владельцами топлива с наибольшей долей этанола может быть ограничена.

Цены и комплектации

Гибридная линейка доступна в версиях G Hybrid, GX Hybrid, VX Hybrid и ZX Hybrid. Ее стартовая цена составляет 1 999 000 индийских рупий, а стоимость топовой ZX Hybrid достигает 3 199 000 рупий. Минивэн по-прежнему предлагают в семи- и восьмиместной компоновке салона.

В продаже также остается негибридная бензиновая версия Innova HyCross: базовая комплектация GX стоит от 1 959 000 рупий. Toyota предоставляет гарантию на гибридную систему на три года или 100 000 км пробега, а на гибридную батарею — на восемь лет или 160 000 км.

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