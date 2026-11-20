Toyota представила Sienna 2027 модельного года с гибридной системой шестого поколения. Мощность силовой установки минивэна выросла с 245 до 251 л. с., а стандартное оснащение дополнили более крупными цифровыми дисплеями. Внешне автомобиль почти не отличается от предыдущей версии, сообщает Motor1.

Новая гибридная система

Sienna будут оснащать 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, тяговым электромотором мощностью 124 кВт и литий-ионной батареей емкостью 1,15 кВт·ч. В переднеприводной версии эта установка передает мощность на передние колеса. Пиковый крутящий момент остался на уровне 176 фунт-футов.

Компания перенастроила двигатель для работы на более низких оборотах при маневрировании на парковках и движении на средних скоростях, что должно сделать работу силовой установки тише. Гибрид также получил более эффективные электромоторы и новую электрическую платформу с обновленными блоком управления и программным обеспечением.

Для Sienna также подготовили новую систему рулевого управления: изменили рулевую колонку, рулевой механизм, блок управления мотором и датчик крутящего момента. Toyota заявляет о меньшем усилии на руле на низких скоростях и лучшей устойчивости на трассе. Минивэн также получил тормозную систему, которую ранее представили для Toyota RAV4 2026 года.

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Расход топлива и оснащение

По заявлению Toyota, переднеприводная Sienna разгоняется от 0 до 60 миль в час за 7,5 секунды. Полноприводная модификация с дополнительным 40-киловаттным задним электромотором выполняет это упражнение за 7,6 секунды — на 0,3 секунды быстрее версии 2026 года.

Заявленный расход топлива для переднеприводной Sienna составляет 39 миль на галлон в городе, 35 на трассе и 37 в смешанном цикле. У полноприводной версии показатели такие же; в городском режиме это на 4 мили на галлон лучше, чем у предыдущей модели, а в смешанном — на 2 мили на галлон.

Все комплектации Sienna 2027 года будут иметь 12,9-дюймовую цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый центральный экран мультимедийной системы. В стандартное оснащение также вошли видеорегистратор и светодиодная подсветка салона. Продажи модели должны начаться в начале 2027 года, а цены Toyota объявит ближе к старту продаж.

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