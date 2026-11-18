Компания Toyota отзывает в США около 62 тысяч пикапов Tundra из-за дефекта распределительного вала, который может треснуть или сломаться во время движения. Это может привести к внезапной потере тяги и повысить риск аварии, сообщает Motor1.

Какие автомобили охватывает отзыв

Кампания касается негибридных Toyota Tundra 2022–2023 и 2025–2026 модельных годов с 3,4-литровым V6 с двумя турбонагнетателями. Эти автомобили были изготовлены в период, когда в цепочку поставок попала партия дефектных деталей.

В отзыв не включены Tundra 2024 модельного года, гибридные версии i-Force Max, а также внедорожники Toyota Sequoia с таким же 3,4-литровым двигателем. По данным Toyota, эти модели не получили распределительные валы из проблемной партии.

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Проверка и замена деталей

Производитель связал проблему с ненадлежащим изготовлением распределительного вала: деталь может дать трещину и разрушиться внутри двигателя. Компания оценивает, что около 300 таких валов могли быть установлены на серийные автомобили, однако для проверки отзывает всю группу из примерно 62 тысяч пикапов.

Дилеры будут проверять, установлена ли на конкретном автомобиле деталь из подозрительной партии. Если да, распределительный вал заменят бесплатно; если нет — дополнительные работы проводить не будут. Toyota не сообщала о подтвержденных ДТП или травмах, связанных с этой неисправностью.

Toyota ожидает направить письма владельцам до середины января 2027 года. Владельцы также могут проверить по VIN-коду в системе отзывов Toyota, распространяется ли кампания на их автомобиль.

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