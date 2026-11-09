В Турции «Трабзонспор» обыграл «Аланьяспор» со счетом 2:0 в выездном матче Суперлиги и продлил победную серию в чемпионате до шести игр. После 11 матчей команда набрала 25 очков и поднялась на вторую позицию, отставая от лидирующего «Галатасарая» на три пункта, сообщает Anadolu Agency.

Голы в первом тайме

Счет на 17-й минуте открыл Вагнер Пина. Футболист сборной Кабо-Верде получил длинную передачу от Чибуике Нваиву, вошел в штрафную площадь по правому флангу и с острого угла пробил в дальний угол.

На 34-й минуте преимущество гостей удвоил Мохамед Салах. Поль Онуачу продолжил передачу Эрнеста Мучи, после чего египетский футболист убрал мяч от подката Нуно Лимы и левой ногой отправил его в нижний угол ворот.

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Шестая победа подряд

Во втором тайме Салах мог оформить дубль, но его закрученный удар левой ногой прошел рядом со штангой. Онуачу также не реализовал момент на 75-й минуте, пробив мимо ворот после подачи с левого фланга.

«Аланьяспор» в конце встречи пытался сократить отставание. На 85-й минуте Омар Бен Али заставил Андре Онана выполнить сейв после удара с близкого расстояния. В компенсированное время Бен Али после штрафного Флорента Хадергйоная попал в боковую часть штанги, а Фидан Алити при добивании пробил выше ворот. «Аланьяспор» с 12 очками остался на 13-м месте.

Для «Трабзонспора» это была восьмая победа в девяти матчах во всех турнирах под руководством немецкого тренера Томаса Райса, который возглавил команду в сентябре. Единственным поражением за этот период стал домашний матч Лиги конференций против немецкого «Фрайбурга» — 0:1.

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