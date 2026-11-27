Турецкий «Трабзонспор» в Болгарии одержал волевую победу над ЦСКА София со счетом 2:1 в матче четвертого тура Лиги конференций УЕФА. Как сообщает Anadolu Agency, решающий мяч гости забили на третьей компенсированной минуте.

Автогол в первом тайме

Хозяева открыли счет на 32-й минуте. Вратарь «Трабзонспора» Андре Онана парировал удар Стефано Сенси с левого края штрафной площади, однако Сидни Лопес Кабрал после отскока срезал мяч в собственные ворота.

До перерыва ЦСКА София сохранил преимущество в один гол. В начале второго тайма болгарская команда имела еще несколько моментов: Андре Онана отразил удар Анджело Мартино на 50-й минуте, а Сантьяго Годой сначала пробил рядом с воротами, а позднее его удар также парировал голкипер гостей.

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Два гола в конце матча

«Трабзонспор» сравнял счет на 69-й минуте. Мохамед Салах получил длинную передачу от Батисты Менди, вышел из-за спин защитников и переиграл вратаря Федора Лапоухова.

На 85-й минуте Лапоухов спас ЦСКА София после выхода Мустафы Эскихеллача один на один. В компенсированное время Озан Туфан не использовал возможность вывести гостей вперед, однако на 90+3-й минуте Ноа Савиоло забил победный гол. Он подхватил мяч после неудачной попытки защитников выбить подачу Салаха справа и низом пробил мимо Лапоухова.

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