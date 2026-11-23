Президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к возобновлению ударов по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не заключат соглашение о прекращении конфликта. Как сообщает The Hill, он также признал, что непрямые переговоры между двумя странами продолжаются.

Заявление Трампа

В интервью Fox News Трамп обвинил иранскую сторону в затягивании переговоров. Он сравнил иранских чиновников с профессиональными исполнителями чечётки и заявил, что они постоянно говорят, но не достигают результата.

Президент США также сказал, что надеется на попытку Ирана проверить пределы американской морской блокады близлежащих портов. По его словам, в таком случае иранские силы оказались бы на дне моря вместе с остальным флотом.

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Реакция Ирана и последние атаки

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран задействует все имеющиеся средства, чтобы противостоять тому, что он назвал американской агрессией. Он подчеркнул, что Иран не будет терпеть морскую блокаду, которую Тегеран рассматривает как военную агрессию.

По данным издания, в течение минувшей недели Иран и США нанесли взаимные удары. Иранские атаки были направлены против американской авиабазы в Кувейте, а американские силы во вторник атаковали иранский остров Кешм в Ормузском проливе. Этому предшествовал неофициальный период затишья продолжительностью около двух месяцев.

Ситуация в США

Республиканцы в Сенате США заблокировали резолюцию, которая должна была обязать Трампа прекратить военные действия на Ближнем Востоке. The Hill также пишет, что Иран сталкивается с трудностями в финансировании атак из-за экономического давления американской блокады.

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