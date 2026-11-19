Президент США Дональд Трамп во время трёхстороннего саммита в Китае хочет добиваться соглашения о сокращении ядерных арсеналов Соединённых Штатов, России — государства-агрессора — и Китая. Об этом сообщает France 24.

Сокращение ядерных арсеналов

По оценке журналиста France 24 Филипа Тёрла, Трамп, вероятно, будет настаивать на достижении трёхсторонней договорённости между США, Россией и Китаем. Вопрос ядерного оружия является одним из главных пунктов повестки дня американского президента на этой встрече.

Целью возможного соглашения должно стать уменьшение ядерных запасов трёх государств. В материале не сообщается о конкретных параметрах или сроках такого возможного решения.

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Иран и региональные вопросы

Ещё одной важной темой переговоров назван Иран. По данным France 24, у трёх лидеров есть общий интерес в том, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия.

Среди других центральных вопросов трёхсторонней встречи ожидаются региональные конфликты и цены на нефть.

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