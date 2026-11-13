В США президент Дональд Трамп приобрел акции Nvidia на сумму от $1 млн до $5 млн за несколько дней до того, как его администрация в мае 2025 года отменила введенное при президенте Джо Байдене правило об экспорте самых современных американских ИИ-чипов в Китай. Об этом со ссылкой на финансовые декларации Трампа и анализ антикоррупционной организации DeKleptocracy сообщает The Guardian.

Отмена экспортных ограничений

Отмененное правило должно было ограничить возможности американских производителей продавать передовые чипы Китаю. Оно также было направлено на усиление производства чипов в США и защиту страны от риска того, что Китай получит преимущество в развитии искусственного интеллекта.

Для Nvidia Китай был одним из крупнейших рынков: в 2010–2022 годах на него приходилось около четверти продаж компании. После объявления об отмене правила, ограничивавшего возможности Nvidia продавать продукцию Китаю, стоимость акций производителя выросла.

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Дальнейшие операции с акциями

В декабре 2025 года Трамп заявил, что разрешит Nvidia продавать Китаю чипы H200. Министерство торговли США одобрило это решение в январе 2026 года. Эксперты, на которых ссылается издание, отмечали, что H200 были одними из самых современных чипов компании и примерно в шесть раз превосходили чипы, доступные тогда в Китае.

После заявления о разрешении продаж H200 в Китай Трамп, согласно его финансовым декларациям, как минимум трижды покупал акции Nvidia на суммы от $250 001 до $500 000 каждый раз. С момента вступления в должность он совершил десятки операций с акциями производителя чипов, а также покупал ценные бумаги Microsoft, Meta и Apple.

DeKleptocracy в своем анализе поставила под сомнение возможное влияние личных финансовых интересов Трампа на решения относительно американской политики экспорта технологий в Китай.

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