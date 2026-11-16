Президент США Дональд Трамп планирует на этой неделе отправиться на саммиты на Филиппины и в Китай на роскошном Boeing 747, подаренном Катаром. При этом неясно, получил ли самолет все необходимые модернизации безопасности для использования в качестве временной замены президентского борта Air Force One, сообщает The Independent.

По данным NBC News, на которые ссылается издание, два американских чиновника заявили, что самолет прошел определенные усовершенствования, регулярное техническое обслуживание и косметические изменения в салоне. Однако остается неясным, получил ли борт все необходимые доработки, о которых ранее говорил Трамп.

Позиция Белого дома

Высокопоставленный чиновник администрации США отказался комментировать конкретные модернизации самолета. Он заявил, что администрация поддерживает возможности для безопасной, защищенной и надежной перевозки президента и при необходимости обновляет их.

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Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун ранее называл самолет современным и заявлял, что его оснастили системами безопасности высокого уровня для защиты президента и его персонала.

Временный президентский борт

Стоимость подаренного Катаром самолета оценивают в 400 млн долларов. Его передали в прошлом году, а переоборудование под стандарты Air Force One, по информации издания, обошлось в 1 млрд долларов. Самолет задумывался как временный борт до поставки Boeing двух новых президентских самолетов в 2028 году.

Ранее Трамп заявлял, что для полного оснащения борта потребуется примерно 60 дней и что самолет должны были отправить на дополнительные работы в октябре. В сентябре президент летал этим бортом в Ирландию, а в октябре неоднократно использовал его для внутренних поездок. Администрация также сообщала, что после окончания срока Трампа в январе 2029 года самолет передадут его президентской библиотеке во Флориде.

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