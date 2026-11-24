В США президент Дональд Трамп должен вручить бывшему мэру Нью-Йорка Руди Джулиани Президентскую медаль Свободы в Овальном кабинете в среду утром. Об этом Джулиани сообщил в эфире программы War Room сети Real America’s Voice, сообщает The Independent.

82-летний Джулиани, ранее бывший личным адвокатом Трампа, заявил, что, по его данным, церемония запланирована на 11:00. Он сказал, что очень тронут и польщен не только самой наградой, но и тем, что ее вручит Трамп.

Джулиани предполагает связь с 11 сентября

Бывший мэр считает, что награду могут вручить за его реакцию на террористические атаки 11 сентября 2001 года. Во время нападений Джулиани возглавлял Нью-Йорк; за свои действия он получил прозвище «мэр Америки». В том же году журнал Time назвал его человеком года.

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Джулиани отметил, что хочет увидеть текст наградного представления, однако предполагает, что в нем речь будет именно о 11 сентября. В сентябре отмечалась 25-я годовщина этих атак.

Третья медаль во время второго срока Трампа

Джулиани должен стать третьим человеком, которого наградят Президентской медалью Свободы во время второго президентского срока Трампа. Двое предыдущих лауреатов получили награду посмертно: основатель Turning Point USA Чарли Кирк — в октябре 2025 года, а трейдер Уэллс Кроутер — в сентябре 2026 года.

Кроутер погиб, спасая людей в Южной башне Всемирного торгового центра. Трамп также ранее сообщал о планах наградить бывшего министра жилищного строительства и городского развития Бена Карсона, олимпийского чемпиона по хоккею 2026 года Коннора Хеллебака и бейсбольного питчера Роджера Клеменса.

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