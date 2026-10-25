Президент США Дональд Трамп направил в сторону Персидского залива третью авианосную ударную группу и 10 тысяч дополнительных военнослужащих ВМС и морской пехоты. Как сообщает The Japan Times, это должно предоставить американским командирам больше вариантов действий, если США возобновят удары по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября.

По информации издания, война, которую США и Израиль начали против Ирана, продолжается восьмой месяц. Трамп неоднократно намекал на возможное возобновление ударов после выборов. На прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет совершил необъявленный визит в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху накануне выборов в Израиле.

Подготовка Ирана к возможной эскалации

Источник, знакомый с позицией Тегерана, сообщил изданию, что Иран ожидает новую американскую кампанию бомбардировок примерно в период выборов в США. По его словам, Тегеран готовится к ответу в разных частях Ближнего Востока, в частности против Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Другой источник, знакомый с позицией правительства ОАЭ, заявил, что некоторые чиновники стран Персидского залива с высокой степенью уверенности ожидают возобновления насилия. Они опасаются, что оно может быть более масштабным, чем до паузы в боевых действиях.

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Специалисты по судоходству и морской безопасности также сообщили, что Иран атакует больше судов в Ормузском проливе или вблизи него и наносит более серьезный ущерб, применяя управляемые ракеты вместо ударных дронов. Эксперт Брукингского института Аслы Айдынташбаш считает, что все признаки указывают на возобновление войны и масштабную кампанию бомбардировок, хотя ее сроки остаются неопределенными.

Выборы и энергетический рынок

На прошлой неделе Государственный департамент США приказал части дипломатов и членам их семей покинуть Саудовскую Аравию после расширения конфликта поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами. По данным издания, хуситы атаковали дронами и ракетами аэропорт Эр-Рияда и энергетические объекты, в результате чего погибли десятки людей и сотни получили ранения.

Конфликт нарушил потоки энергоносителей из Персидского залива: цена Brent с начала года выросла более чем на 80%. Это привело к подорожанию бензина в США. Опрос Pew Research Center, проведенный с 28 сентября по 4 октября, показал, что примерно две трети американцев не одобряют действия Трампа в отношении конфликта с Ираном, а около половины ожидают, что он продлится еще более года.

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