Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга «порядочным человеком» на фоне сообщений о его предполагаемых отношениях с женщиной, которую американские контрразведывательные службы, по данным СМИ, считают связанной с китайской разведкой.

Как сообщает Anadolu Agency, Трамп заявил, что Хуанг «проделал невероятную работу для нашей страны», а также призвал выслушать его объяснения. Президент отвечал на вопросы о сообщениях относительно возможных отношений и вероятного расследования совета директоров Nvidia.

Данные The New York Times

По данным The New York Times, государственный секретарь США Марко Рубио контролировал подготовку секретной разведывательной записки, которая предупреждала высокопоставленных чиновников администрации Трампа о близких отношениях Хуанга с Элис Хуанг. Записка, как сообщало издание, была подготовлена весной и распространена среди чиновников по вопросам национальной безопасности перед государственным визитом Трампа в Китай в мае.

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Элис Хуанг, которая не является родственницей руководителя Nvidia, была топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed International. По информации The New York Times, компания покупала передовые процессоры для искусственного интеллекта, когда находилась под федеральным расследованием из-за подозрений в контрабанде полупроводников в материковый Китай.

Поездка в Китай

The New York Times также сообщила, что информация была получена в результате электронного наблюдения за Элис Хуанг. По данным издания, американские контрразведывательные органы пришли к выводу, что она была завербована Министерством государственной безопасности Китая. После анализа перехваченных сообщений, которые якобы указывали на интимные отношения с гражданином США, разведчики идентифицировали этого человека как Дженсена Хуанга.

Первоначально Хуанга не включили в официальную бизнес-делегацию Трампа во время государственного визита президента США в Китай в мае. После того как СМИ обратили внимание на его отсутствие, Трамп, как сообщается, вмешался, чтобы руководитель Nvidia присоединился к Air Force One во время дозаправки на Аляске. По данным Anadolu Agency, Трамп также не вводил ограничений в отношении Хуанга или Nvidia, считая рыночное доминирование производителя чипов важным для конкурентоспособности США и финансовых рынков.

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