Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление боевых действий с Ираном маловероятно, если переговоры будут продвигаться. Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает NDTV World.

Условие относительно боевых действий

Трамп заявил, что решение о возможном возобновлении боевых действий будет зависеть от того, подпишет ли Иран, по его словам, «очень сильное соглашение». Он также утверждал, что США уже нанесли Ирану значительный ущерб в военном плане.

В последние недели Трамп угрожал возобновить удары. Американские СМИ предполагали, что боевые действия могут возобновиться после промежуточных выборов в США. Ранее Трамп признавал, что непопулярная война с Ираном частично повлияла на поражение Республиканской партии в голосовании во вторник.

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Пауза в контактах посредников

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил государственному телевидению, что поездки посредников не происходили в течение нескольких дней. По его словам, причиной стала реакция на результаты выборов в США, а дальнейшие шаги будут зависеть от того, как американская сторона оценит последствия голосования.

Трамп также заявил, что экономическое давление может заставить иранское руководство согласиться на мирное соглашение на условиях Вашингтона. В частности, он утверждал, что инфляция в Иране в этом году составляет 301%. NDTV World отмечает, что Иран частично блокирует движение через Ормузский пролив, что сокращает поставки нефти из стран Персидского залива и повышает цены на бензин в США.

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