Президент США Дональд Трамп в интервью программе «60 Minutes» заявил, что вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным является одним из основных препятствий для завершения российско-украинской войны. Об этом сообщает The Hill.

Отвечая на вопрос журналиста CBS News Росса Даутата о самом большом препятствии для мира, Трамп сказал, что считает стороны близкими к заключению соглашения. Он также заявил, что война не началась бы, если бы он был президентом США, и назвал ее войной, которую унаследовал.

Отношение к сторонам войны

Даутат спросил Трампа, больше ли он доверяет одной из сторон. Президент США не стал отвечать прямо, сказав, что ладит с обеими. По его словам, война скоро завершится, а между Зеленским и Путиным существует значительная вражда.

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Журналист отметил, что отношение Зеленского может быть понятным, поскольку именно Россия осуществила вторжение в Украину. В ответ Трамп заявил, что во время первой встречи Зеленского и Путина России якобы проявили «большое неуважение».

Энергетическое перемирие

Как пишет издание, в последние месяцы Трамп связывал российско-украинскую войну с ростом стоимости топлива. В прошлом месяце он сообщил в Truth Social, что Украина и Россия согласились на энергетическое перемирие.

Вскоре после этого Россия, государство-агрессор, нанесла удар по электростанции на востоке Украины, отмечает The Hill.

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