Президент США Дональд Трамп объявил о коммерческих соглашениях и стратегических инвестициях для американских компаний в Юго-Восточной Азии на сумму более 17 млрд долларов. Об этом Белый дом сообщил после двухдневного рабочего визита Трампа на Филиппины на саммит АСЕАН в Маниле, передает Channel NewsAsia.

Контракт для Philippine Airlines

Среди договоренностей — окончательное оформление продажи 20 самолетов Boeing 787 авиакомпании Philippine Airlines. Белый дом оценил стоимость сделки Boeing и GE Aerospace в 12 млрд долларов.

Вашингтон и Манила также будут работать над привлечением более 2 млрд долларов американского финансирования для оборонных закупок Филиппин. Согласно заявлению Белого дома, США предоставят 400 млн долларов на поддержку военных операций в Южно-Китайском море. Компания Subic Grain планирует построить хранилище топлива стоимостью 40 млн долларов в заливе Субик, а Филиппины модернизируют аэропорт Баско для улучшения военного доступа, реагирования на стихийные бедствия и логистики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Энергетика, вооружения и ИИ

Таиланд планирует потратить до 123 млн долларов на американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По заявлению Белого дома, это потенциально может стать первой такой сделкой в континентальной части Юго-Восточной Азии.

В Индонезии Latitude Energy и государственный инвестиционный фонд Danantara ведут переговоры о проекте в сфере угля стоимостью 2 млрд долларов с использованием американских технологий. Navajo Transitional Energy Company заключила трехлетнее соглашение на 100 млн долларов о поставках угля подразделению малайзийской государственной энергетической компании Tenaga Nasional Berhad.

США также пообещали поддержать программы развития искусственного интеллекта в Малайзии и Брунее. Брунейская Unified National Networks планирует предоставить американской компании Vertiv тендер на дата-центр, а закупки у американских поставщиков для этого проекта составят почти 1 млрд долларов. Американский консорциум будет помогать правительству Малайзии создать суверенную облачную платформу для ИИ, а Вашингтон предложил 50 млн долларов на поддержку этой инициативы.

Читай нас в