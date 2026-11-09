Президент США Дональд Трамп в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, выразил поддержку министру обороны Питу Хегсету и министру здравоохранения и социальных служб Роберту Ф. Кеннеди-младшему на фоне возможных инициатив демократов об их импичменте. Как сообщает Anadolu Agency, Трамп назвал обоих членов своего кабинета очень достойными людьми.

Поддержка Хегсета и Кеннеди

Трамп назвал Кеннеди популярным человеком и поддержал работу Хегсета во время войны с Ираном. Говоря о главе Пентагона, президент заявил, что обвинения в его адрес фактически сводятся к победам в двух войнах — конфликте с Ираном и американской военной операции в Венесуэле, которая, по данным агентства, завершилась захватом президента Николаса Мадуро.

Президент также призвал демократов сосредоточиться на других важных для страны вопросах. Его заявление прозвучало в преддверии ожидаемого на этой неделе голосования в Палате представителей по поводу возможного импичмента Хегсета. Министр обороны пообещал бороться против этой инициативы и опубликовал в социальных сетях серию видео в ответ на нее.

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Комментарии Вэнса о войне

Отдельно Трамп прокомментировал публикацию вице-президента Джей Ди Вэнса в социальной сети X от 4 ноября 2026 года. В ней Вэнс анализировал результаты промежуточных выборов и связывал поражения республиканцев с войной с Ираном. Трамп отверг предположения о напряженности в отношениях с вице-президентом, одновременно отметив, что комментарии Вэнса не понравились многим людям.

По словам Трампа, Вэнс должен был более ясно поддержать решение о военном конфликте и прямо ответить, приняла бы администрация такое же решение снова. Трамп считает, что ответ должен был быть утвердительным. Вэнс, который до начала войны выражал обеспокоенность ее возможностью, прямо не защитил это решение в своей публикации. Он отметил, что сторонники войны должны объяснить, считают ли они ее оправданной, несмотря на возможные политические потери Республиканской партии, в том числе риск утраты контроля над Сенатом на следующие шесть лет.

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