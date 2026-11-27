Президент США Дональд Трамп поддержал действия премьер-министра Ирака Али аз-Заиди, направленные на усиление контроля государства в стране, прекращение контрабанды нефти, борьбу с коррупцией и передачу всего оружия под исключительный контроль государства. Об этом Трамп написал в Truth Social 27 ноября, сообщает Channel NewsAsia.

Спор об экспорте нефти

Заявление президента США прозвучало после слов представителя правительства Ирака Хайдера аль-Абуди о том, что Багдад считает контрабандой экспорт сырой нефти в обход государственной компании по маркетингу нефти SOMO. По его словам, доходы от таких поставок не поступают в государственную казну.

Аль-Абуди также заявил, что Ирак, по оценке правительства, потерял около 100 млрд долларов из-за контрабанды нефти через регион Курдистан в 2008–2025 годах. Как именно была рассчитана эта сумма, не уточняется.

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Действия Багдада в Курдистане

Власти Ирака закрыли два пограничных перехода в Курдистане — на границе с Сирией и на границе с Ираном. Это произошло после распоряжения аз-Заиди федеральным органам взять под контроль пункты пропуска, которыми управляло полуавтономное региональное правительство.

Тысячи курдов протестовали против намерений премьера передать нефтяные месторождения под федеральный контроль и разместить федеральные войска вдоль международных границ региона. Высший суд Ирака постановил, что Багдад имеет право развертывать федеральные силы вдоль всех международных границ, в том числе в Курдистане.

Параллельно правительство противостоит связанному с Ираном шиитскому формированию «Катаиб Хезболла». На прошлой неделе аз-Заиди приказал армии готовиться к входу в город Джурф-ас-Сахр к югу от Багдада, где правительство обвиняет формирование в организации контрабанды. Сначала «Катаиб Хезболла» сопротивлялось, но позднее согласилось допустить военных в город.

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