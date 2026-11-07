Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести несколько изменений в своем кабинете после того, как республиканцы потеряли обе палаты Конгресса на промежуточных выборах. Об этом он сказал в пятницу в интервью CBS News, сообщает Anadolu Agency.

Возможные кадровые решения

На вопрос, планирует ли он кого-то уволить, Трамп ответил утвердительно. При этом он уточнил, что речь идет лишь о нескольких изменениях.

Президент США также сказал, что любит членов своего кабинета и считает их хорошими. Трамп не назвал чиновников, которых могут касаться эти решения, и не уточнил сроки возможных изменений.

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Новый глава аппарата

Заявление прозвучало после того, как Трамп объявил, что заместитель главы аппарата Стивен Миллер станет новым главой аппарата Белого дома. Он заменит на этой должности Сьюзи Уайлз.

Уайлз, которая занимала должность главы аппарата Белого дома, перейдет в политическую структуру Трампа. Интервью для программы 60 Minutes планируют показать в воскресенье.

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