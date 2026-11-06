Президент США Дональд Трамп связал распродажу на американском фондовом рынке 5 ноября с электоральной победой Демократической партии на промежуточных выборах, состоявшихся 3 ноября. Это была его оценка причин падения рынка, обнародованная после завершения торгов.

Заявление президента

В публикации в Truth Social Трамп заявил, что фондовый рынок рухнул из-за успеха демократов во вторник. Он также написал, что им следует винить только себя. В написании названия партии он использовал слово «Dumocrats» применительно к демократам. При этом Трамп прямо возложил ответственность за падение на демократов.

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Оценка аналитиков

Как сообщает The Hindu, аналитики связывали падение с опасениями, что демократы могут поставить под угрозу инвестиционный бум в дата-центры для искусственного интеллекта. Nasdaq в тот день показал худшую сессию в процентном выражении с апреля 2025 года. В материале эти опасения приводятся как оценка аналитиков, а не как подтвержденная причина распродажи.

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