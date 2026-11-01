Президент США Дональд Трамп предположил, что часть из четырех сальвадорских авиационных техников, пропавших после нападения недалеко от Порт-о-Пренса на Гаити, могла погибнуть. Официального подтверждения их гибели нет, сообщает Anadolu Agency.

Разговор с Букеле

Общаясь с журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил, что обсудил ситуацию с президентом Сальвадора Найибом Букеле. По его словам, Букеле говорил о серьезных проблемах с безопасностью на Гаити после нападения на сальвадорский персонал.

Трамп также заявил, что в результате нападения погибла часть людей Букеле. Как отмечает агентство, эти слова могли указывать на гибель по меньшей мере части четырех пропавших техников, однако официально это не было подтверждено. На вопрос о возможной помощи Вашингтона Трамп ответил, что Букеле она не нужна.

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Поиски техников

В среду Сальвадор объявил о направлении на Гаити более 2 тысяч военных для поиска четырех техников. Они пропали 18 октября после засады, устроенной бандой недалеко от Порт-о-Пренса.

Техники служили в поддерживаемых ООН Силах по противодействию бандитским группировкам, которые помогают властям Гаити бороться с вооруженными преступными группами. Позднее Букеле подтвердил в социальной сети X, что разговаривал с Трампом, а ранее отрицал сообщения о том, что найденные на Гаити тела принадлежат пропавшим техникам. Офис премьер-министра Гаити Аликса Дидье Фиса-Эме сообщил, что правительства Гаити и Сальвадора договорились усилить координацию поисково-спасательных операций и мер безопасности.

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