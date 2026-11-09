Президент США Дональд Трамп заявил, что жесткая политика депортаций во время его первого президентского срока была слишком суровой и в итоге навредила ему политически. Об этом он сказал в интервью программе CBS 60 Minutes, сообщает Anadolu Agency.

Трамп признал, что иммиграционные ограничения его администрации могли зайти слишком далеко. По его словам, такой подход негативно повлиял на результаты его партии на промежуточных выборах.

Возможный компромисс

Президент США также отметил, что многие американцы считают: иммигрантам, которые могли незаконно въехать в страну, но годами работали и обустроили жизнь в США, следует разрешить остаться. Он допустил возможность компромисса с демократами по вопросу иммиграционной политики.

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Трамп упомянул работников гостиниц, ресторанов и других отраслей, которые имеют устоявшуюся жизнь и работу в стране. По его мнению, депортация таких людей является сложным вопросом.

Приоритет для депортации

В то же время Трамп сказал, что среди сторонников более жесткого подхода есть те, кто хотел бы депортировать всех. Он признал, что в его администрации много людей с такой позицией. Президент обозначил более умеренный вариант: прежде всего депортировать преступников, лиц, совершивших насильственные преступления, и наркоторговцев, одновременно рассматривая отдельные решения для людей, проживших и работавших в США 10 или 15 лет.

Интервью записали в пятницу, за несколько часов до объявления о том, что давний советник Трампа Стивен Миллер сменит Сьюзи Уайлз на должности главы аппарата Белого дома.

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