Президент Дональд Трамп позвонил генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу и призвал его бороться за свою должность перед отставкой. Об этом The Hill сообщает со ссылкой на The New York Times, которая процитировала двух людей, осведомленных о разговоре.

По данным издания, Хуанг покинул пост главы Nvidia после появления сообщений о нескольких внебрачных связях. В одном из таких сообщений говорилось о женщине, которую подозревают в шпионаже в пользу китайского правительства. Эти сведения не представлены как установленные факты.

Комментарий Трампа

В четверг Трамп заявил спортивному комментатору Стивену Эй Смиту, что разговаривал с Хуангом в среду, и назвал ситуацию печальной. По словам президента, Хуанга больше всего беспокоят жена и семья.

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Отвечая на вопрос, должен ли был глава Nvidia уйти в отставку, Трамп отметил, что это зависит от того, была ли женщина, с которой Хуанга связывали сообщения, китайской шпионкой. Он добавил, что не знает, установлено ли это уже.

Реакция рынка и Конгресса

На фоне отставки Хуанга и сообщений о скандале котировки Nvidia за последние пять дней снизились более чем на 13%. Трамп и Хуанг поддерживали тесные отношения на фоне роста спроса на мощные чипы Nvidia из-за развития искусственного интеллекта.

В конце прошлого года Трамп изменил позицию и разрешил Nvidia продавать Китаю чипы H200. Члены обеих партий призывают Конгресс рассмотреть связи Хуанга с предполагаемой шпионкой и ввести ограничения на доступ Китая к передовым чипам. Демократы также требуют расследовать, что Трамп знал об этом деле.

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