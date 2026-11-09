В торговых переговорах между США и Канадой вновь обсуждается нефтепровод Keystone XL, отмененный в 2021 году. Дональд Трамп 1 ноября заявил, что у Вашингтона и Оттавы есть концепция сделки, в которую входит этот проект, сообщает The Rio Times.

Подписанного соглашения нет

По данным издания, стороны еще не подписали конкретное соглашение. В материале также отмечается, что 50-процентная пошлина на канадские товары продолжает действовать. Поэтому заявление о концепции сделки не означает, что проект Keystone XL уже возобновили.

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Нефть и тарифы

В The Rio Times отметили, что тема трубопровода касается поставок сырой нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов. Издание также упоминает длительный спор в Сенате США по поводу тарифов.

Keystone XL фигурирует среди вопросов торговых переговоров между Вашингтоном и Оттавой наряду с канадской нефтью и пошлинами. Дальнейшие решения по проекту или условиям возможной сделки в доступном материале не приведены.

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