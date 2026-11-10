Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют добиваться компенсации от стран, которые, по его словам, Вашингтон защищал во время войны с Ираном. В интервью CBS News он сказал, что эти государства должны возместить США все расходы, связанные с войной.

Как сообщает Al Jazeera, Трамп впервые прямо упомянул Израиль как страну, от которой ожидает компенсации. Ранее он также называл среди потенциальных плательщиков Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт.

Расходы США

По данным американских военных, к середине октября война с Ираном обошлась США в 47,1 млрд долларов. Эта сумма не включает расходы на ремонт американских военных баз на Ближнем Востоке. Бюджетное управление Конгресса США в сентябре оценивало дополнительные расходы в 2–3 млрд долларов за каждый месяц продолжения конфликта.

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Оценки аналитиков

Опрошенные Al Jazeera эксперты считают, что заявление Трампа скорее является политическим сигналом, чем сформированной политикой прямых выплат. Аналитик Chatham House Нил Квиллиам заявил, что страны Залива, вероятно, будут негласно сопротивляться любым требованиям о непосредственном возмещении.

Аналитики также предполагают, что Вашингтон может представить в качестве компенсации новые коммерческие инвестиции стран Залива в США или дополнительные закупки американских вооружений. В то же время, по оценке экспертов, требование к Израилю взять на себя значительную часть финансового бремени противоречило бы сложившейся практике отношений двух государств.

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