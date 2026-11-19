Президент США Дональд Трамп заявил о посмертном полном помиловании Пита Роуза — бейсболиста, которому принадлежит рекорд Главной лиги бейсбола по количеству хитов за карьеру. Об этом The Independent сообщает со ссылкой на публикацию Трампа в соцсети.

Трамп написал, что предоставил Роузу «полное и безусловное» помилование, назвав его легендой бейсбола. Роуз умер более двух лет назад и завершил карьеру с 4256 хитами.

Дело о налоговых декларациях

20 апреля 1990 года Роуз признал вину по двум пунктам обвинения в подаче ложных налоговых деклараций. Он признал, что в течение четырех лет не задекларировал 354 968 долларов.

19 июля 1990 года федеральный судья в Цинциннати приговорил его к пяти месяцам лишения свободы, штрафу в размере 50 тысяч долларов и 1000 часам общественных работ. Роуз также должен был в течение года находиться на испытательном сроке, а первые три месяца провести в учреждении промежуточного проживания. Налоговой службе США он вернул 366 042 доллара.

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Возможность попасть в Зал славы

В августе 1989 года Роуз согласился на бессрочное отстранение от бейсбола. Расследование MLB пришло к выводу, что в 1985–1987 годах он неоднократно делал ставки на матчи «Цинциннати Редс», когда играл за команду и руководил ею.

В мае комиссар Главной лиги бейсбола Роб Манфред постановил, что статус лиц из списка пожизненно недопущенных к бейсболу восстанавливается после их смерти. Решение касалось 17 человек, включая Роуза и Джо Джексона по прозвищу Безногий.

Правило, принятое советом директоров Зала славы в 1991 году, ранее не позволяло рассматривать для избрания лиц из списка пожизненно недопущенных. Теперь Роуз или Джексон могут быть включены в Зал славы не ранее 2028 года.

За карьеру в 1963–1986 годах Роуз 17 раз участвовал в Матче всех звезд. Он также получил награды Новичка года Национальной лиги, Самого ценного игрока Национальной лиги и Самого ценного игрока Мировой серии, а также трижды становился лучшим отбивающим Национальной лиги.

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