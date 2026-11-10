Президент США Дональд Трамп заявил, что провел отличную беседу с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани. По словам Трампа, собеседники обсудили вопросы, связанные с Исламской Республикой Иран.

Разговор об Иране

Как сообщает Anadolu Agency, американский президент написал о разговоре в социальной сети Truth Social. Он не привел деталей обсуждения, но повторил, что недопущение приобретения Ираном ядерного оружия остается для США целью, не подлежащей пересмотру.

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Заявление о статус-кво

Трамп также заявил, что Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и другие страны региона предпочли бы сохранить статус-кво. Он связал это с продолжением того, что назвал крупнейшей морской блокадой в истории, а также операцией Iron Gate на суше и на море.

По словам Трампа, он видит позитивную динамику на пути к завершению этого конфликта и заверил, что интересы США будут защищены.

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