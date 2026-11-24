В США президент Дональд Трамп заявил, что чиновники Министерства юстиции работают над тем, чтобы в той или иной форме отменить решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить смертные приговоры 548 заключенным на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение. Об этом Трамп сказал во время мероприятия в Министерстве юстиции США, сообщает The Hill.

Заявление Трампа

Трамп резко раскритиковал решение Ньюсома, назвав его одним из самых шокирующих проявлений несправедливости в истории США. По его словам, присутствовавшие на мероприятии чиновники работают над возможной отменой этого решения.

На мероприятии также присутствовали генеральный прокурор США Тодд Бланш, директор ФБР Кэш Патель и некоторые родственники жертв преступлений, выступившие против замены приговоров. Трамп заявил, что решение Ньюсома лишило семьи жертв возможности поставить точку в этих делах.

Президент также объявил, что пожертвует 5 тысяч долларов внучке одной из жертв, убийце которой заменили приговор. Кроме того, он сказал, что Министерство юстиции выделит почти 150 миллионов долларов в виде грантов на общественную безопасность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция губернатора

Ньюсом заменил приговоры 548 осужденным к смертной казни на пожизненное лишение свободы без возможности условно-досрочного освобождения. В 2019 году, после вступления в должность губернатора, он ввел в штате мораторий на смертную казнь. В Калифорнии смертные приговоры не приводились в исполнение с 2006 года.

В письме жителям штата Ньюсом объяснил свое решение убеждением, что санкционированное государством убийство несовместимо с ценностями Калифорнии. Он признал, что осужденные причинили пострадавшим невыразимые страдания, но выразил надежду, что это решение отделит память о жертвах от судьбы людей, причинивших им вред.

Ньюсом также опубликовал видео, в котором обвинил Трампа в использовании президентских помилований для друзей и преследовании тех, кого он считает своими врагами. Трамп, со своей стороны, заявил, что конгрессмен-республиканец Брэндон Гилл должен представить законопроект Just Punishment for Murder Act об ужесточении наказания за убийства.

Читай нас в