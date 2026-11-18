Президент США Дональд Трамп в Маниле заявил о расширении оборонного сотрудничества между Вашингтоном и Филиппинами. Он сделал это заявление 18 ноября во время двусторонней встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим на полях саммита АСЕАН—Китай. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Оборонное сотрудничество

Трамп заявил, что союз США и Филиппин сейчас сильнее, чем когда-либо. По его словам, при нескольких предыдущих администрациях в отношениях двух стран были периоды, когда союз не был достаточно прочным. Президент США назвал расширение оборонного сотрудничества одним из ключевых элементов безопасности в этой части мира.

Трамп также сказал журналистам, что не обеспокоен ситуацией в Южно-Китайском море.

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Энергетические проекты

Отдельно президент США указал на возможности для усиления энергетического взаимодействия. Он упомянул об объявленном крупном проекте трубопровода на Аляске, предназначенном для поставок доступных энергоресурсов союзникам и партнерам в Тихоокеанском регионе.

Трамп назвал Филиппины естественным потенциальным партнером этой инициативы и сказал, что правительства двух стран уже работают над этим вопросом. Он также заявил, что США и Филиппины, вероятно, осуществят «нечто очень большое» в сфере ядерной энергетики.

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