Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с сенатором-электом от Мичигана Абдулом Эль-Сайедом для обсуждения всеобщего медицинского страхования. Anadolu Agency сообщило об этом со ссылкой на интервью Трампа изданию New York Post в Овальном кабинете.

Предложение Trumpcare

Эль-Сайед сделал всеобщее медицинское страхование одним из главных вопросов своей избирательной кампании. Он предложил переименовать программу Medicare for All в Trumpcare, обращаясь напрямую к президенту США.

Ранее в этом месяце демократ опубликовал в социальной сети X изображение золотой карты Trumpcare. Он призвал Трампа гарантировать медицинское покрытие от рождения до смерти. Президент назвал идею такого брендинга очень разумной и положительно отозвался о продвижении Эль-Сайедом его предложения.

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Переговоры о реформе

Трамп заявил, что видит возможность для компромисса в вопросе реформы здравоохранения. Он также сообщил о готовности в будущем работать с демократическими большинствами в Конгрессе, хотя ожидает напряженности в начале их отношений.

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал Эль-Сайеда, а демократ выступал с критикой администрации президента. Эль-Сайед должен стать первым мусульманином в Сенате США.

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