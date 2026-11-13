В США президент Дональд Трамп заявил, что исламистское движение «Братья-мусульмане» сейчас может быть опаснее коммунизма. В интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту он также сказал, что движение необходимо «нейтрализовать».

Заявление Трампа

«Я думаю, что оба очень опасны. Я думаю, что сейчас “Братья-мусульмане” могут быть опаснее», — сказал Трамп. По его словам, движение «кажется более популярным», хотя пять лет назад он дал бы другой ответ на такое сравнение.

Как сообщает The National, Трамп заявил, что предыдущие администрации США оставили решение этого вопроса ему. «Их нужно, если использовать более мягкое слово, нейтрализовать, потому что они действуют и они сумасшедшие», — сказал президент США.

Действия американских властей

В январе 2026 года США внесли в перечень террористических организаций ливанскую, египетскую и иорданскую ячейки движения «Братья-мусульмане». Иорданскую ячейку обвинили в предоставлении материальной поддержки ХАМАС.

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В мае контртеррористическая стратегия Белого дома на 2026 год назвала «Братьев-мусульман» «корнем всего современного исламистского терроризма». Сенатор Тед Круз призвал Конгресс принять меры в отношении деятельности в США, которую он связывает с движением.

Техас первым среди штатов самостоятельно признал «Братьев-мусульман» террористической организацией. В декабре 2025 года аналогичное решение приняла Флорида, которая также внесла в перечень Совет по американо-исламским отношениям.

Движение было основано в Египте в 1920-х годах. Террористической организацией его также считают ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и Россия.

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