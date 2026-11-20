В США президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме заявил, что не может говорить за Америку в ответ на вопрос о том, является ли Россия другом Соединенных Штатов. Об этом сообщает Rolling Stone.

Вопрос о России

Журналистка CNN Кейтлан Коллинз, говоря о России — государстве-агрессоре, — отметила, что она является одним из крупнейших союзников Ирана. Она напомнила, что Трамп называл Владимира Путина своим другом, и спросила, считает ли он Россию другом Америки.

Трамп ответил, что не может говорить за Америку. Он также сказал, что у него очень хорошие отношения с Путиным. Президент США упомянул о своих контактах с ним в период того, что он назвал фальшивым делом «Россия-Россия-Россия», и добавил, что Путин был очень любезен по этому поводу.

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Брифинг после поездки в Азию

По данным издания, брифинг состоялся после возвращения Трампа из поездки в Азию, где он провел закрытые встречи с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Во время общения с журналистами Трамп также положительно отозвался о Шэньчжэне, где проходил саммит с китайским лидером.

Трамп назвал город чистым и безупречным и похвалил работу Си Цзиньпина для Китая. В то же время он раскритиковал состояние некоторых городов США, упомянув грязные дороги, выбоины, ржавую инфраструктуру и высокий уровень преступности.

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