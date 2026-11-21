Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает участия всех лидеров G20 в саммите, запланированном на 14–15 декабря в Майами, штат Флорида. На встрече представители ведущих экономик мира должны обсудить международные экономические вызовы и вызовы в сфере безопасности.

Заявление Трампа

Трамп говорил о предстоящем саммите во время приема в Белом доме в честь оркестра Корпуса морской пехоты США, известного как The President's Own. Он сообщил, что коллектив выступит для десятков мировых лидеров во время встречи, которая пройдет в курортном комплексе Trump National Doral.

По данным Anadolu Agency, президент США также объявил о бонусе в размере 500 тысяч долларов для членов оркестра, отметив их службу и музыкальное мастерство.

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Участие Путина не подтверждено

В то же время участие президента России — государства-агрессора — Владимира Путина в саммите остается неподтвержденным. Путина пригласили на встречу, однако Кремль еще не сообщил, поедет ли он во Флориду лично или направит представителя.

Ранее на этой неделе Трамп и Путин встретились в Китае на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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