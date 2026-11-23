Президент США Дональд Трамп на частном ужине для крупнейших держателей мемкоина $TRUMP в гольф-клубе недалеко от Вашингтона заявил, что поддерживает криптовалюту ради экономической конкурентоспособности страны. «Я делаю это для Соединенных Штатов... Если мы этого не сделаем, это сделает Китай», — сказал он участникам, сообщает The Independent.

Падение стоимости токена

Это был третий гала-ужин, который Трамп провел для крупнейших держателей мемкоина. По данным издания, $TRUMP ранее достигал стоимости 75 долларов, но позднее упал до рекордного минимума — менее 1 доллара.

Участников отбирали по средневзвешенному по времени объему владения $TRUMP в период с 30 сентября по 16 ноября. Организаторы заявляли, что критериям соответствовали 185 криптокошельков, однако после завершения конкурса в таблице лидеров были указаны 130 кошельков.

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На этих кошельках в общей сложности хранились токены на 8,6 млн долларов. Для сравнения, перед ужином в мае 2025 года указывалась сумма 148 млн долларов, а в мероприятии тогда приняли участие 220 состоятельных криптоинвесторов.

Данные о держателях и доходах

Согласно анализу блокчейн-данных, который некоммерческая организация Public Citizen подготовила для Reuters, более половины кошельков в публичном рейтинге участников ужина напрямую связаны с криптобиржами, не обслуживающими пользователей из США. Авторы анализа считают, что это свидетельствует о связи этих кошельков с иностранными гражданами.

Reuters также подсчитал, что внешние инвесторы в пяти основных криптовалютных и связанных с криптоактивами проектах семьи Трампов совокупно потеряли более 5 млрд долларов. В июньской финансовой декларации президента США указано, что мемкоин $TRUMP принес семье Трампов не менее 635 млн долларов. В целом к апрелю поступления семьи от четырех основных криптопроектов, включая мемкоин, составили не менее 2,3 млрд долларов.

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