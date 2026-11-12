Президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что хочет решить вопрос Кубы до окончания своего президентского срока и готов рассмотреть применение военной силы против этой страны.

Возможные военные действия

Как сообщает Anadolu Agency, во время интервью Salem News Channel Трампа спросили, санкционировал бы он военные действия против Кубы до окончания каденции. В ответ он заявил, что хочет решить этот вопрос до того, как покинет должность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Трамп также сказал, что его администрация внимательно следит за ситуацией на острове. По его оценке, Куба находится в очень сложном положении и фактически является государством, не способным функционировать.

Заявление о Марко Рубио

Президент США похвалил государственного секретаря Марко Рубио, родители которого происходят с Кубы. По словам Трампа, Рубио хотел бы заниматься этим вопросом. Сам Трамп также заявил, что хотел бы действовать в интересах кубинского народа и кубинцев, которые, по его словам, подвергались плохому обращению и приехали в Соединенные Штаты.

Читай нас в