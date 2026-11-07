Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут быть оккупационной силой в Иране. Он также признал проведение ограниченных военных ударов вблизи иранского острова Кешм.

Заявления об Ормузском проливе

Как сообщает Anadolu Agency, после выступления на объекте NASA во Флориде Трамп сравнил войну США с Ираном с войной России против Украины. По его утверждению, в октябре в войне между Москвой и Киевом погибли 25 тысяч человек.

Трамп заявил, что конфликт с Ираном продолжается девятый месяц, однако, по его мнению, его нельзя назвать войной, поскольку в течение нескольких месяцев никто не был ранен. Он добавил, что США могут быть оккупационной силой в Иране.

Президент США также повторил утверждение, что Вашингтон контролирует Ормузский пролив — важный маршрут мировых поставок энергоносителей. По его словам, США сейчас добывают больше нефти, чем когда-либо в истории этого пролива.

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Ограниченные операции возле Кешма

Отвечая на вопрос о сообщениях об ударах вблизи Кешма, Трамп сначала отказался обсуждать детали, однако подтвердил проведение ограниченных операций. Он сказал, что иранские силы построили зенитную установку, которую американские военные уничтожили за считанные минуты.

Несколькими днями ранее Трамп уже подтверждал удары США по иранскому объекту противовоздушной обороны на Кешме, назвав их незначительной атакой, а не возвращением к полномасштабной войне. Иран отвергает заявления США о контроле над Ормузским проливом и настаивает, что стратегический контроль над водным путем сохраняет Тегеран. Иранская сторона также заявила, что не откроет пролив, пока не будут выполнены ее условия.

США и Израиль начали военное наступление против Ирана 28 февраля. В апреле было достигнуто прекращение огня, а в июне подписан меморандум, призванный обеспечить мирное соглашение. В то же время переговоры не привели к окончательному урегулированию.

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