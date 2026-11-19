Президент США Дональд Трамп в китайском Шэньчжэне заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Китая или России для завершения войны с Ираном. Об этом он сказал в интервью Fox News перед трехсторонней встречей с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом государства-агрессора России Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu.

Заявления о ситуации в Иране

Трамп утверждал, что США победили иранские военно-морские и военно-воздушные силы, а также средства противовоздушной обороны. По его словам, количество иранских ракет сократилось примерно до 12–13% от прежнего уровня.

Президент США также заявил, что Вашингтон полностью контролирует Ормузский пролив. Он добавил, что Китай и Россия, по его словам, хорошо относились к США и не направляли свои корабли в воду.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Переговоры с Тегераном

Трамп сказал, что Иран хочет заключить сделку, однако США стремятся к соглашению, которое будет долговременным. По его словам, он намерен завершить войну в ближайшее время так или иначе.

Отвечая на вопрос о преимуществах одновременной встречи с Си Цзиньпином и Путиным, Трамп заявил, что Китай и Россия сотрудничают и имеют отношения друг с другом. Он также заявил, что, по его мнению, эти отношения не должны были возникнуть.

Читай нас в