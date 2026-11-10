Президент США Дональд Трамп 9 ноября заявил журналистам в Вашингтоне, что военные действия Соединенных Штатов против Ирана в настоящее время не представляются необходимыми. Об этом сообщает The Hindu.

Текущая оценка

По словам Трампа, такая оценка касается текущего момента. Он отметил, что применение военной силы сейчас не выглядит очень необходимым.

Готовность США

Он также сказал, что Соединенные Штаты готовы действовать, если ситуация изменится. В своем комментарии президент связал такую готовность с любой причиной, которая могла бы изменить обстоятельства. Заявление он сделал, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Материал, опубликованный The Hindu со ссылкой на Reuters, датирован 10 ноября 2026 года. В нем указано, что заявление прозвучало в понедельник, 9 ноября.

На фотографии к сообщению Трамп выступает в зале для брифингов Джеймса С. Брэди Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия.

Читай нас в