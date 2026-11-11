В США президент Дональд Трамп во время церемонии по случаю Национального дня ветеранов 2026 года на Арлингтонском национальном кладбище заявил, что Вашингтон стремится достичь «полной победы» в войне с Ираном, сообщает NDTV World. Он также утверждал, что США не начинали этот конфликт, а Тегеран, по его словам, ведет враждебные действия против Америки с 1979 года.

Заявления о военной операции

Трамп заявил, что американские военные операции существенно ослабили возможности Ирана. По его словам, США ответили на действия Тегерана военной силой и одержали победу, однако Вашингтон не намерен довольствоваться частичным результатом.

Президент США заявил, что страна стремится к «полной победе», а не к результату в 93 процента. Он также утверждал, что Ирану потребуется 25 лет, чтобы восстановить то, что было разрушено в результате действий США, и выразил надежду, что дальнейших разрушений не будет.

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B-2 и ядерная программа

Трамп связал применение бомбардировщиков B-2 с противодействием ядерной программе Ирана. Он заявил, что США не позволили Тегерану получить ядерное оружие, а операции против Ирана начались семь месяцев назад. По его словам, активные боевые действия продолжались лишь несколько недель.

Президент также заявил, что США потеряли 18 человек во время конфликта, и выразил уверенность, что после завершения боевых действий мир станет безопаснее и спокойнее. На церемонии в Арлингтоне присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс и министр по делам ветеранов Даг Коллинз.

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