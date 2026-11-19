Президент США Дональд Трамп во время пребывания в Шэньчжэне, Китай, заявил, что Соединенные Штаты и Китай ведут разведывательную деятельность друг против друга. Он также выразил мнение, что Вашингтон делает это эффективнее, сообщает Anadolu Agency.

Заявление во время саммита

Трамп сказал это в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в прямом эфире из Шэньчжэня. Он находился в Китае для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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По словам президента США, Вашингтон шпионит за Китаем, а Пекин — за Соединенными Штатами. На вопрос, попросит ли он Китай прекратить такую деятельность, Трамп ответил, что подобное требование вряд ли будет результативным, учитывая разведывательную деятельность самих США.

Экономические связи

Трамп также подчеркнул важность отношений с Пекином, сославшись на значительный объем бизнеса между США и Китаем. На полях саммита была запланирована трехсторонняя встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, президентом государства-агрессора России.

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