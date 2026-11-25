В США администрация Дональда Трампа издала указ, согласно которому подрядчики федерального правительства должны уведомлять Белый дом и получать его согласие перед выполнением требований в рамках расследований Конгресса. Это происходит в преддверии перехода большинства в Палате представителей к демократам в январе, которые планируют проверки деятельности администрации.

Как сообщает The Hill, новые правила могут усложнить демократам получение сведений от компаний, работающих по государственным контрактам. Издание также отмечает, что Трамп угрожал лишить финансирования подрядчиков, которые будут сотрудничать с расследованиями Конгресса.

Реакция демократов

Конгрессмен-демократ Дэн Голдман назвал саму идею указа «комичной», но заявил, что угроза отмены контрактов может заставить бизнес воздержаться от сотрудничества с Конгрессом. По его мнению, возможная блокировка запросов нарушает базовые принципы разделения властей.

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Джейми Раскин, демократ из Палаты представителей, заявил, что граждане и компании обязаны давать Конгрессу правдивые показания. Ведущий демократ Комитета по надзору Палаты представителей Роберт Гарсия назвал указ атакой на конституционные полномочия Конгресса по надзору.

Возможные судебные споры

Бывшая прокурор США Джойс Вэнс считает, что привилегия исполнительной власти должна защищать внутренние обсуждения, а не коммерческие отношения. Юристка Сюзанна Саксман Грумс, ранее представлявшая демократов в Комитете Палаты представителей по надзору и реформе правительства, заявила, что подрядчики могут оказаться между требованиями Конгресса и исполнительной власти.

По ее словам, некоторые компании должны исполнять повестки Конгресса как условие получения государственных контрактов. Она предположила, что судебные споры могут задержать передачу документов, а иск относительно указа могут инициировать демократы Палаты представителей, Белый дом или сами подрядчики.

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