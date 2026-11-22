В США президент Дональд Трамп заявил, что падение фондового рынка более чем на 6 трлн долларов связано с победой Демократической партии на промежуточных выборах 3 ноября. После этих выборов демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом, сообщает The Hill.

Заявление Трампа

В публикации в Truth Social Трамп написал, что рынок потерял более 6 трлн долларов после, по его словам, «странной» победы демократов. Он также заявил о снижении Nasdaq на 20% и связал это с политикой демократов, которую назвал направленной против экономического роста и основанной на мести.

Президент добавил, что ситуация может ухудшиться, если демократы не изменят свой подход. В то же время он заявил, что страна вскоре снова станет сильной.

Динамика рынка

По данным Yahoo Finance, по состоянию на закрытие торгов в пятницу рынок пережил падение, подобное тем, которые после Второй мировой войны фиксировались только пять раз, в том числе в 2008 и 2001 годах.

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Nasdaq Composite, который в начале октября достиг исторического максимума, опустился ниже уровня начала года. К середине дня в пятницу индекс снизился более чем на 4700 пунктов от рекордного закрытия на уровне 27 599,886 пункта 6 октября.

Объяснение Бессента и оценка аналитика

Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что причиной распродажи акций могла стать совокупность факторов. В эфире CBS News он заявил, что распродажа началась, когда демократы вышли вперед в опросах, и ускорилась после дня выборов.

По мнению Бессента, инвесторов также обеспокоила позиция демократов относительно развития суперинтеллекта, а также жесткие заявления Федеральной резервной системы. Технологический аналитик Дэн Айвз назвал ситуацию для технологических акций «идеальным штормом», упомянув опасения по поводу усиления надзора за искусственным интеллектом и дата-центрами, а также уход Дженсена Хуанга из Nvidia. По данным The Hill, Nvidia потеряла около 2,7 трлн долларов рыночной стоимости от пика 6 октября.

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