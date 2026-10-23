Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы выдумывает сообщения об ударах по нефтяным танкерам и морских минах в Ормузском проливе, чтобы повысить цены на нефть перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Об этом он написал в Truth Social в четверг, сообщает Jerusalem Post.

По словам Трампа, Тегеран делает все возможное, чтобы поднять цену на нефть перед выборами. Он также утверждал, что через Ормузский пролив сейчас проходит больше нефти, чем до начала конфликта, несмотря на сообщения об атаках на суда.

Трамп также обвинил иранский режим в убийствах протестующих и повторил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие.

Заявления о кампании против Ирана

Перед поездкой на предвыборный митинг в Айове Трамп сказал журналистам в Белом доме, что военная кампания против Ирана имела для него политическую цену. В то же время он заявил, что США не могут допустить получения Ираном ядерного оружия.

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Американский президент также отметил, что реакция граждан США на кампанию неоднозначна. По его словам, Вашингтон уже нанес Ирану значительный ущерб и может предпринять дальнейшие военные действия.

Сообщения о танкерах

Ормузский пролив остается одним из ключевых районов напряженности во время конфликта. Атаки на коммерческие суда и ограничения морского движения создают угрозу для поставок нефти через этот водный путь.

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили, что ночью были поражены и загорелись четыре нефтяных танкера. Иранское государственное агентство IRNA распространило эту информацию. Трамп утверждал, что сообщения о таких атаках сфабрикованы.

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